Стоматолог-пародонтолог в Хабаровске

Стоматолог-пародонтолог занимается лечением заболеваний мягких тканей полости рта. Данные специалисты лечат такие заболевания как гингивит, пародонтит, пародонтоз.



Пациенту следует обратиться к стоматологу-пародантологу в Хабаровске в случае обнаружения таких симптомов, как:

- запах изо рта;

- появление гноя вокруг десен;

- кровоточивость десен;

- появление щелей между зубом и десной;

- отек десен;

- расшатывание зубов;

- боль при пережевывании;

- оголение шейки зуба.



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