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Пан Елена Викторовна
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Пан Елена Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология общей практики" № 332400000520, до 2021 г.
  • Сертификат, "Стоматолог ортодонт", № 0127241388834, до 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
250 р
Регион
ул. Калинина, 122
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