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Пан Елена Викторовна
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Пан Елена Викторовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология общей практики" № 332400000520, до 2021 г.
Сертификат, "Стоматолог ортодонт", № 0127241388834, до 2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
250 р
Регион
ул. Калинина, 122
0 отзывов
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