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  3. Дегтярева Елена Александровна
Дегтярева Елена Александровна
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Дегтярева Елена Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Чита, Рентгенология, 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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