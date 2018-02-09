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Ковород Светлана Вячеславовна
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Ковород Светлана Вячеславовна

Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Рентгенология", выдан ДВГМУ от 09.02.2018 г. действует до 08.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
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