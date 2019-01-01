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Демидова Инна Николаевна
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Демидова Инна Николаевна

Психиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Муравьёва-Амурского, 11
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
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