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Демидова Инна Николаевна
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Демидова Инна Николаевна
Психиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
Сертификат по специальности "Психиатрия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Муравьёва-Амурского, 11
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
0 отзывов
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