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  3. Метеленкампф-Энбе Владимир Николаевич
Метеленкампф-Энбе Владимир Николаевич
6.0
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Метеленкампф-Энбе Владимир Николаевич

Психиатр
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Холмогорская, 30
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
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