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Деркач Валентина Павловна
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Деркач Валентина Павловна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, рентгенология. Сертификат: 24.03.2014 - до 23.03.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
Бесплатно
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