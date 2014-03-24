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Деркач Валентина Павловна
6.0
0
Деркач Валентина Павловна
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, рентгенология. Сертификат: 24.03.2014 - до 23.03.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
Бесплатно
0 отзывов
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