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Городская поликлиника №16
0.0
Рейтинг

Городская поликлиника №16

Государственная
В клинике 53 врача
Адреса
Терапевтическое отделение №2
ул. Королёва, 12В
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Терапевтическое отделение №1
ул. Радищева, 16
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Терапевтическое отделение №3, дневной стационар
ул. Шевчука, 36А
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Мартынюк Марина Владимировна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мартынюк Марина Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Тагрыт Ирина Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Тагрыт Ирина Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Богатырева Ирина Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богатырева Ирина Евгеньевна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
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Ушаков Кирилл Александрович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ушаков Кирилл Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
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Кухарева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кухарева Наталья Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
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Мартынюк Ольга Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартынюк Ольга Олеговна

Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Царева Оксана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Царева Оксана Владимировна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Евдокимова Роза Фаритовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Евдокимова Роза Фаритовна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 15 лет
Ревматолог, Терапевт
Стаж 15 лет
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Ахраменко Александр Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ахраменко Александр Николаевич

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
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Борисова Оксана Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Борисова Оксана Сергеевна

Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
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Головин Александр Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Головин Александр Леонидович

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Медведева Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Медведева Елена Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Скорозвон Ольга Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скорозвон Ольга Николаевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Яргин Андрей Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яргин Андрей Владимирович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Зайцева Евгения Павловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зайцева Евгения Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Захарова Наталья Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Захарова Наталья Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Антипенко Олег Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антипенко Олег Вячеславович

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
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Астраханцева Людмила Рустиковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Астраханцева Людмила Рустиковна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Балабанова Надежда Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Балабанова Надежда Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Волошина Надежда Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волошина Надежда Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Высоких Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Высоких Тамара Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Гаврилова Людмила Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилова Людмила Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Глотов Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глотов Александр Николаевич

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
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Давыдова Маргарита Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давыдова Маргарита Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Данилович Светлана Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилович Светлана Михайловна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Деркач Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деркач Валентина Павловна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Комаров Александр Егорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комаров Александр Егорович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Лапшина Алена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лапшина Алена Ивановна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
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Митрофанова Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митрофанова Евгения Владимировна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Никандрова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никандрова Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Полищук Ольга Кузьминична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полищук Ольга Кузьминична

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Почанкина Лидия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Почанкина Лидия Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Редина Антонина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Редина Антонина Борисовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Руденко Наталья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руденко Наталья Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Семыкина Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семыкина Татьяна Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Столбова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Столбова Елена Юрьевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Тарасова Людмила Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Людмила Витальевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Фокина Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фокина Галина Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Шевченко Вера Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Вера Дмитриевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач первой категории
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Шумова Евгения Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шумова Евгения Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Кузьмина Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмина Елена Васильевна

Онколог-маммолог, Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Онколог-маммолог, Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
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Тарасенко Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасенко Мария Александровна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Визгалин Вадим Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Визгалин Вадим Олегович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Полякова Ольга Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полякова Ольга Григорьевна

Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Мельникова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Татьяна Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Ванина Александра Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ванина Александра Васильевна

Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
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Чернышева Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернышева Татьяна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Димова Александра Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Димова Александра Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Колесникова Марина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесникова Марина Семеновна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кропотова Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кропотова Анна Николаевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
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Малевич Фаина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малевич Фаина Витальевна

Гинеколог, Акушер
Стаж не указан
Гинеколог, Акушер
Стаж не указан
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Доманская Татьяна Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доманская Татьяна Алексеевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Беломеснова Ирина Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Беломеснова Ирина Александровна

Хирург
Стаж 14 лет
Хирург
Стаж 14 лет
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