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Городская поликлиника №16
Государственная
В клинике 53 врача
Адреса
- +7 (4212) 365 364 , единая справочная служба
- +7 (914) 417 52 39 , горячая линия
Терапевтическое отделение №2
ул. Королёва, 12В
- +7 (4212) 360 910, регистратура
- +7 (4212) 360 903, зав. отделения
Терапевтическое отделение №1
ул. Радищева, 16
- +7 (4212) 365 416, регистратура
- +7 (4212) 307 457, зав. отделения
Терапевтическое отделение №3, дневной стационар
ул. Шевчука, 36А
- +7 (4212) 485 240, регистратура
- +7 (4212) 594 604, зав. стационаром
Терапевтическое отделение №4
ул. Ленина, 21
- +7 (4212) 219 676, регистратура
- +7 (4212) 220 109, зав. отделения
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Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 17 лет / Врач второй категории
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач первой категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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