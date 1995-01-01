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  3. Деткова Оксана Геннадьевна
Деткова Оксана Геннадьевна
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Деткова Оксана Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Интернатура ДВГМУ по специальности "Терапия", 1995 г. окончания.
  • Интернатура ДВГМУ по специальности "Неврология", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Неврология", 2015 г.
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет), на базе ИПКСЗ г. Хабаровск.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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