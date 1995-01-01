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Деткова Оксана Геннадьевна
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Деткова Оксана Геннадьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Интернатура ДВГМУ по специальности "Терапия", 1995 г. окончания.
Интернатура ДВГМУ по специальности "Неврология", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Неврология", 2015 г.
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет), на базе ИПКСЗ г. Хабаровск.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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