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Панкова Ирина Михайловна
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Панкова Ирина Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Владеет навыками проведения внутрисуставных блокад, иглорефлексотерапии, плазмолифтинга
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
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