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Панкова Ирина Михайловна
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Панкова Ирина Михайловна
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Владеет навыками проведения внутрисуставных блокад, иглорефлексотерапии, плазмолифтинга
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
0 отзывов
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