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  3. Дмитриев Анатолий Григорьевич
Дмитриев Анатолий Григорьевич
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Дмитриев Анатолий Григорьевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматологический факультет, 1996 г. окончания.
  • Интернатура, 1997 г. окончания.
  • Сертификат А № 0877499.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Стоматология общей практики", ДВГМУ Минздрава России, 2002 г.
  • Курсы повышения квалификации "Стоматология общей практики", ДВГМУ Минздрава России, 2012 г.
  • Курсы повышения квалификации "Стоматология общей практики", ДВГМУ Минздрава России, 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • «Гериотрия» (лечение пожилых), 2016 г.
Опыт работы
  • Врач стоматолог общей практики, заведующий стоматологическим кабинетом, 7 Военный госпиталь, с 1998 г. по настоящее время.
  • Врач стоматолог-терапевт, ООО «ЭСТЕТИК», с 2016 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетик
ул. Тихоокеанская, 204
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
350 р
1 отзыв

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