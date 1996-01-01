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Дмитриев Анатолий Григорьевич
6.3
1
Дмитриев Анатолий Григорьевич
Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, стоматологический факультет, 1996 г. окончания.
Интернатура, 1997 г. окончания.
Сертификат А № 0877499.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации "Стоматология общей практики", ДВГМУ Минздрава России, 2002 г.
Курсы повышения квалификации "Стоматология общей практики", ДВГМУ Минздрава России, 2012 г.
Курсы повышения квалификации "Стоматология общей практики", ДВГМУ Минздрава России, 2017 г.
Участие в ассоциациях
«Гериотрия» (лечение пожилых), 2016 г.
Опыт работы
Врач стоматолог общей практики, заведующий стоматологическим кабинетом, 7 Военный госпиталь, с 1998 г. по настоящее время.
Врач стоматолог-терапевт, ООО «ЭСТЕТИК», с 2016 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетик
ул. Тихоокеанская, 204
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
350 р
1 отзыв
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