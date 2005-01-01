Долгова Оксана Анатольевна
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Выполняет лечение кариеса, пульпита, периодонтита, лечение каналов, отбеливание зубов, реставрации зубов.
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Адреса и стоимость приёма
б-р Уссурийский, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-ортопед
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Консультация детей
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
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