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  3. Долгова Оксана Анатольевна
Долгова Оксана Анатольевна
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Долгова Оксана Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", 2011 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая", ИПКСЗ, 2013 г.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", ИПКСЗ, 2013 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Дентал Стиль
б-р Уссурийский, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
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ул. Запарина, 2Г
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По запросу
Стоматолог-ортопед
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