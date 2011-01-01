  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дорофеева Кира Викторовна
Дорофеева Кира Викторовна
6.0
0

Дорофеева Кира Викторовна

Психиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи