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  3. Никифорова Татьяна Олеговна
Никифорова Татьяна Олеговна
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Никифорова Татьяна Олеговна

Психиатр, Косметолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • Интернатура на кафедре "Психиатрии и медицинской психологии", ДВГМУ, 2000-2001 гг.
  • Послевузовое профессиональное образование (интернатура), квалификация врач (провизор) по направлению дерматовенерология, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Косметолог", ИПКСЗ, 2015 г.
  • Повышение квалификации в области психиатрии, ДВГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
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