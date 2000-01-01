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Никифорова Татьяна Олеговна
6.0
0
Никифорова Татьяна Олеговна
Психиатр
,
Косметолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
Интернатура на кафедре "Психиатрии и медицинской психологии", ДВГМУ, 2000-2001 гг.
Послевузовое профессиональное образование (интернатура), квалификация врач (провизор) по направлению дерматовенерология, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности "Косметолог", ИПКСЗ, 2015 г.
Повышение квалификации в области психиатрии, ДВГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
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