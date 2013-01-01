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Довганик Галина Владимировна
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Довганик Галина Владимировна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия".
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
ИПКСЗ, по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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