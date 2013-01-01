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  3. Довганик Галина Владимировна
Довганик Галина Владимировна
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Довганик Галина Владимировна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1985 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия".
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
  • ИПКСЗ, по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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