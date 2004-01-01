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  3. Михайлина Валерия Александровна
Михайлина Валерия Александровна
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Михайлина Валерия Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Консультация взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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