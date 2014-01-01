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  3. Дубинская Олеся Николаевна
Дубинская Олеся Николаевна
6.3
0

Дубинская Олеся Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Бобёр
ул. Краснореченская, 73
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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