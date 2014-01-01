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Дубинская Олеся Николаевна
6.3
0
Дубинская Олеся Николаевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Бобёр
ул. Краснореченская, 73
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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