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Духовникова Маргарита Константиновна
6.0
0
Духовникова Маргарита Константиновна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1975 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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