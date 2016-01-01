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Грельо Инна Григорьевна
6.2
1
Грельо Инна Григорьевна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Повышение квалификации "Терапия", 2016 г.
ИПКСЗ, Повышение квалификации "Кардиология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
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1 отзыв
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