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Грельо Инна Григорьевна
6.2
1

Грельо Инна Григорьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации "Терапия", 2016 г.
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации "Кардиология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
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Первичный приём взрослых
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По запросу
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