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Городская поликлиника №11
Государственная
В клинике 173 врача
Адреса
ул. Суворова, 38
- +7 (4212) 523 942, зам. гл. врача по клинико-экспертной работе
- +7 (4212) 478 122, регистратура
- +7 (4212) 513 702, приемная гл. врача
- +7 (4212) 523 679, статистика
- +7 (4212) 523 942, зам. гл. врача по лечебной работе
ул. Краснореченская, 107А
- +7 (4212) 512 018, регистратура
- +7 (4212) 510 854, зав. поликлиникой
- +7 (4212) 513 646, регистратура
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Информация
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Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 18 лет
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Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 20 лет
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Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 8 лет
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Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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