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Егорова Мария Леонидовна
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Егорова Мария Леонидовна

Хирург
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2016 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура по хирургии, 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Эндоскопия и эндовидеохирургия" на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Хирург
1200 р
Вторичный приём детей
Хирург
1000 р
0 отзывов

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