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Егорова Мария Леонидовна
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Егорова Мария Леонидовна
Хирург
Стаж 3 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, педиатрия, 2016 г. окончания.
ДВГМУ, интернатура по хирургии, 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Специализация "Эндоскопия и эндовидеохирургия" на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Хирург
1200 р
Вторичный приём детей
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1000 р
0 отзывов
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