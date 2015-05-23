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  3. Емельяненко Нина Михайловна
Емельяненко Нина Михайловна
6.3
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Емельяненко Нина Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат специалиста "Неврология", от 23.05.2015 г.
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв

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