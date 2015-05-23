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Емельяненко Нина Михайловна
6.3
1
Емельяненко Нина Михайловна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат специалиста "Неврология", от 23.05.2015 г.
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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