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Клиника семейной медицины
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Рейтинг

Клиника семейной медицины

Государственная
В клинике 48 врачей
Адреса
ул. Карла Маркса, 60
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Информация

Консультативно-диагностическая поликлиника "Клиника семейной медицины".

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Врачи работающие в клинике
Ткаченко Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Оксана Ивановна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Романова Марина Николаевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Романова Марина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Сафонова Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сафонова Ирина Анатольевна

Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Сапунцова Светлана Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапунцова Светлана Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дерматовенеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Митрошина Светлана Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Митрошина Светлана Александровна

Онколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Солодкая Евгения Валерьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Солодкая Евгения Валерьевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 7 лет
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 7 лет
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Чечурина Ольга Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чечурина Ольга Олеговна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Козулин Евгений Александрович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козулин Евгений Александрович

Дерматолог, Трихолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Дерматолог, Трихолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Асланова Ирина Леонидовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Асланова Ирина Леонидовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Масалова Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Масалова Наталья Николаевна

Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Вишневская (Васильева) Юлия Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вишневская (Васильева) Юлия Олеговна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
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Ерастов Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерастов Евгений Владимирович

Мануальный терапевт, Терапевт
Стаж 5 лет
Мануальный терапевт, Терапевт
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Меньшикова Маргарита Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меньшикова Маргарита Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Добрых Вячеслав Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Добрых Вячеслав Анатольевич

Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Борисова Наталья Владимировна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Борисова Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Князева Татьяна Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Князева Татьяна Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Емельяненко Нина Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Емельяненко Нина Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пономаренко Анна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаренко Анна Владимировна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Фомина Людмила Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фомина Людмила Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Половова Елена Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Половова Елена Борисовна

Кардиолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Нечитайло Эльвира Леонтьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нечитайло Эльвира Леонтьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Лой Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лой Надежда Сергеевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Быков Евгений Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быков Евгений Анатольевич

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Воронина Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронина Наталья Владимировна

Кардиолог, Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Грибова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибова Наталья Николаевна

Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Дорофеев Александр Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорофеев Александр Леонидович

Мануальный терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Иванова Дина Бэлтктуевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Дина Бэлтктуевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Ерега Евгений Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерега Евгений Федорович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Корякова Галина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корякова Галина Андреевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Журавлева Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлева Ольга Васильевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Мартыненко Татьяна Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартыненко Татьяна Владиславовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Тарасова Жанна Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Жанна Станиславовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Муравчук Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муравчук Юлия Сергеевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Руденко Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руденко Татьяна Ивановна

УЗИ-специалист, Физиотерапевт
Стаж не указан
УЗИ-специалист, Физиотерапевт
Стаж не указан
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Панков Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панков Александр Владимирович

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
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Прохорец Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прохорец Елена Викторовна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач), Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Врач общей практики (семейный врач), Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Романец Александр Всеволодович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романец Александр Всеволодович

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Самойлова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самойлова Елена Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Степаненко Лариса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степаненко Лариса Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стовпец Татьяна Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стовпец Татьяна Валентиновна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Трешкин Василий Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трешкин Василий Андреевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Уланова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уланова Анна Сергеевна

Гастроэнтеролог, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Принимает детей
Шубина Валентина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шубина Валентина Яковлевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Тугарина Ольга Герольдовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тугарина Ольга Герольдовна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мироненко Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мироненко Елена Васильевна

Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Чибисов Юрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чибисов Юрий Владимирович

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Киселева Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киселева Галина Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Митрофанова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митрофанова Екатерина Сергеевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей

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