Консультативно-диагностическая поликлиника (Клиника семейной медицины) является структурным подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрав России.

Основными подразделениями Клиники семейной медицины являются отделения: общей врачебной практики и консультативное.

Отделение общей врачебной практики располагается на 2-х этажах поликлиники и рассчитано на работу 8 семейных врачей и 17 медицинских сестер общей практики.

Всего в отделении 12 смотровых палат. Все палаты равноценные и отвечают требованиям процедурного кабинета. Четыре палаты оснащены отоофтальмоскопами. Два гинекологических кабинета – по одному на каждом этаже и перевязочная. Каждый этаж оборудован врачебно-сестринским постом, оснащенным рабочими местами врача и медицинской сестры, компьютером, работающим в локальной сети. На посту располагается портативный аппарат УЗИ «Алока» 1100 и многоканальный электрокардиограф, которые легко могут быть доставлены в смотровую палату.

Забор крови для лабораторных исследований осуществляется медицинской сестрой в смотровой палате. При необходимости смотровая палата превращается в палату дневного стационара.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.