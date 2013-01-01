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Емельянова Любовь Анатольевна
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Емельянова Любовь Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специальность "Стоматология", 2013 год окончания.
ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ИПКСЗ, стоматология терапевтическая, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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