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Эмирбеков Нариман Загидинович
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Эмирбеков Нариман Загидинович

Рентгенолог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
  • ДВГМУ, Интернатура, "Рентгенология", 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Рентгенология", 2016 г.
  • ИПКСЗ, "МРТ", 2017г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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