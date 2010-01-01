Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Эмирбеков Нариман Загидинович
6.0
0
Эмирбеков Нариман Загидинович
Рентгенолог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
ДВГМУ, Интернатура, "Рентгенология", 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Рентгенология", 2016 г.
ИПКСЗ, "МРТ", 2017г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гончарова
Светлана Валерьевна
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Жаркая
Маргарита Владимировна
Радиолог
,
Рентгенолог
6.6
2
Записаться
Поляков
Антон Германович
Зав. отделением
,
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...