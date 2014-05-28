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  3. Еремина Виктория Валентиновна
Еремина Виктория Валентиновна
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Еремина Виктория Валентиновна

Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология ортопедическая", 2014 г. окончания.
  • Сертификат «Стоматология ортопедическая» № 0727180103506, от 28.05.2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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