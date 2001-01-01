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  3. Ершова Инна Анатольевна
Ершова Инна Анатольевна
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Ершова Инна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2001 г.
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология терапевтическая", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Ст-Дент
Доступна онлайн запись
пер. Картографический, 5А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
260 р
0 отзывов

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