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  3. Евдокимова Елена Михайловна
Евдокимова Елена Михайловна
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Евдокимова Елена Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", до 08.02.2022 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
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