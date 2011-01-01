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  3. Пиженкова Татьяна Константиновна
Пиженкова Татьяна Константиновна
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Пиженкова Татьяна Константиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 1 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Медицинская биохимия", 2011-2017 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов

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