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Федорова Любовь Николаевна
6.0
0
Федорова Любовь Николаевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Одесский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, Педиатрия, 1974 г.
Интернатура, Объединенная детская больница г. Кировоград, Педиатрия, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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