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  3. Федорова Любовь Николаевна
Федорова Любовь Николаевна
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Федорова Любовь Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Одесский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, Педиатрия, 1974 г.
  • Интернатура, Объединенная детская больница г. Кировоград, Педиатрия, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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