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Ткаченко Ирина Владимировна

Ткаченко Ирина Владимировна

Гематолог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова по специальности «Педиатрия», 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации на базе Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края по теме «Новые образовательные технологии в ДПО», 2016 г.
  • Повышение квалификации на базе Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования» по специальности «Педиатрия», 2020г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
2500 р
Гематолог
2500 р

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