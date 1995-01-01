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  3. Фомберг Лариса Александровна
Фомберг Лариса Александровна
6.0
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Фомберг Лариса Александровна

Лаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГФИ, специализация "Фармация", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
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