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Петрова Галина Ивановна
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Петрова Галина Ивановна

Лаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Средняя общеобраз.труд.политех. г. Караганды, Клиническая лабораторная диагностика, 1966 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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