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Фоменко Алексей Вадимович
Фоменко Алексей Вадимович
Терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет "Лечебное дело", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» 2019 — 2021 Терапевт
Клиника «Eclinic» 2021 — н. в. Терапевт
Кгбуз КДЦ Вивея 2022 — н. в. Врач терапевт, пульмонолог
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Адреса и стоимость приёма
Еклиник
б-р Амурский, 7
Консультация взрослых
Терапевт
2400 р
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