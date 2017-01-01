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  3. Фоменко Алексей Вадимович
Фоменко Алексей Вадимович

Фоменко Алексей Вадимович

Терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет "Лечебное дело", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» 2019 — 2021 Терапевт
  • Клиника «Eclinic» 2021 — н. в. Терапевт
  • Кгбуз КДЦ Вивея 2022 — н. в. Врач терапевт, пульмонолог
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Адреса и стоимость приёма
Еклиник
б-р Амурский, 7
Консультация взрослых
Терапевт
2400 р

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