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  3. Канунникова Надежда Петровна
Канунникова Надежда Петровна
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Канунникова Надежда Петровна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Интернатура, ХГМИ, специализация "Терапия", 1986 г. окончания.
  • Сертификат специалиста от 2016 г., выдан ДВГМУ до 26.12.2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Вопросы терапии", 2015 г.
  • Переподготовка "Гастроэнтерология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1998-2012 гг. - врач-терапевт участковый, Поликлиника №3.
  • 2012-2014 гг. - врач-терапевт первичного приема, Поликлиника №6.
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
950 р
Терапевт
1000 р
1 отзыв

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