Канунникова Надежда Петровна
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Врач гастроэнтеролог проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний желудочно - кишечного тракта (ЖКТ): пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчевыводящих путей, печени, кишечника.
В диагностике заболеваний ЖКТ врач, наряду со стандартными биохимическими обследованиями ( печеночные пробы, билирубин и др.) использует самые современные методы лабораторной диагностики: Фиброскан, Фибротест, количественное определение скрытой крови методом высокочувствительный метод (ИХА-FOB) (код 2623) , а также инновационные инструментальные методы: УЗИ - эластография печени, для определения стадии фиброза печени.
В диагностике заболеваний ЖКТ врач, наряду со стандартными биохимическими обследованиями ( печеночные пробы, билирубин и др.) использует самые современные методы лабораторной диагностики: Фиброскан, Фибротест, количественное определение скрытой крови методом высокочувствительный метод (ИХА-FOB) (код 2623) , а также инновационные инструментальные методы: УЗИ - эластография печени, для определения стадии фиброза печени.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
950 р
Терапевт
1000 р
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