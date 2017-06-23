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  3. Фоменко Наталья Федоровна
Фоменко Наталья Федоровна
6.3
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Фоменко Наталья Федоровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1986 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология детская", действителен по 23.06.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём детей
Стоматолог
Бесплатно
1 отзыв

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