Фролов Евгений Владимирович

ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2005 г. окончания.
Интернатура по специальности "Стоматология", 2006 г. окончания.
Клиническая ординатура, 2006-2008 гг.
Сертификат "Стоматология ортопедическая" от 07.03.2015 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Стоматология ортопедическая", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2005-2008гг. - врач-интерн по специальности "Стоматология" на кафедре терапев. стоматологии в ДВГМУ и клиническая ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая" на кафедре ортопед. стоматологии в ДВГМУ.
Загрузка комментариев...