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Фролов Евгений Владимирович
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Фролов Евгений Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2005 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", 2006 г. окончания.
  • Клиническая ординатура, 2006-2008 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Стоматология ортопедическая", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2005-2008гг. - врач-интерн по специальности "Стоматология" на кафедре терапев. стоматологии в ДВГМУ и клиническая ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая" на кафедре ортопед. стоматологии в ДВГМУ.
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Адреса и стоимость приёма
Юмакс
Доступна онлайн запись
ул. Блюхера, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
300 р
Приоритет
ул. Запарина, 137
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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