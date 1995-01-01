Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Фролов Павел Анатольевич
6.0
0
Фролов Павел Анатольевич
Психотерапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
Интернатура по специальности "Психиатрия", на базе Краевой психиатрической больницы г. Хабаровска, 1992 г.
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Психотерапия", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Интенсивный тренинг “Теория и практика гипноза", ДВГМУ, 1992 г.
Интенсивный тренинг “Лечение табачной зависимости", ДВГМУ, 1992 г.
Интенсивный тренинг "Групповая психотерапии", Государственная Медицинская Академия последипломного образования, Санкт-Петербург, 1994 г.
Интенсивный тренинг “Лечение посттравматических расстройств”, Ассоциация Тренинга и Психотерапии, Санкт-Петербург, 1996 г.
ДВГМУ, Психотерапия, 1998 г.
ДВГМУ, Психиатрия, 1999 г.
Семинар “Актуальные вопросы теории и практики психотерапии ” Краевой Центр Психического Здоровья, 2000 г.
Специализированный тренинг по позитивной психотерапии (750 ч. теории, 850 ч. групп самораскрытия и психотерапевтического тренинга), 1997 - 2001 г.
ДВГМУ, Психотерапия, 2004 г.
ДВГМУ, Психиатрия, 2009 г.
ДВГМУ, Психотерапия, 2009 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
Всемирная Ассоциация Позитивной Психотерапии (WAPP, Висбаден, Германия)
Общероссийская Психотерапевтическая Профессиональная Лига (ОППЛ, Москва, Россия)
Европейская Ассоциация Психотерапии (EAP, Вена, Австрия)
Опыт работы
Врач-психиатр, Краевая Психиатрическая Больница, Хабаровск, 1992 г.
Врач-психотерапевт, Городская Клиническая психиатрическая больница им. И.Б.Галанта, городской центр психотерапии, Хабаровск, 1995 - 2003 гг.
Групповой психотерапевт "Городского телефона доверия", Городской Центр Психотерапии, Хабаровск, 1994-1997 гг.
Врач-психотерапевт, Центр Позитивной Психотерапии, Хабаровск, 2003-2015 гг.
Врач-психотерапевт, Центр психотерапии "Позитум", Хабаровск, 2015 - н.в.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Positum 705
ул. Фрунзе, 22
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Браницкая
Мария Зиновьевна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Стадник
Юрий Николаевич
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Хандурина
Галина Николаевна
Невролог (невропатолог)
,
Психотерапевт
7.2
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...