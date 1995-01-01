Фролов Павел Анатольевич

Интенсивный тренинг “Теория и практика гипноза", ДВГМУ, 1992 г.

Интенсивный тренинг “Лечение табачной зависимости", ДВГМУ, 1992 г.

Интенсивный тренинг "Групповая психотерапии", Государственная Медицинская Академия последипломного образования, Санкт-Петербург, 1994 г.