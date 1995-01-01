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Фролов Павел Анатольевич
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Фролов Павел Анатольевич

Психотерапевт
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", на базе Краевой психиатрической больницы г. Хабаровска, 1992 г.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Психотерапия", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • Интенсивный тренинг “Теория и практика гипноза", ДВГМУ, 1992 г.
  • Интенсивный тренинг “Лечение табачной зависимости", ДВГМУ, 1992 г.
  • Интенсивный тренинг "Групповая психотерапии", Государственная Медицинская Академия последипломного образования, Санкт-Петербург, 1994 г.
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Участие в ассоциациях
  • Всемирная Ассоциация Позитивной Психотерапии (WAPP, Висбаден, Германия)
  • Общероссийская Психотерапевтическая Профессиональная Лига (ОППЛ, Москва, Россия)
  • Европейская Ассоциация Психотерапии (EAP, Вена, Австрия)
Опыт работы
  • Врач-психиатр, Краевая Психиатрическая Больница, Хабаровск, 1992 г.
  • Врач-психотерапевт, Городская Клиническая психиатрическая больница им. И.Б.Галанта, городской центр психотерапии, Хабаровск, 1995 - 2003 гг.
  • Групповой психотерапевт "Городского телефона доверия", Городской Центр Психотерапии, Хабаровск, 1994-1997 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Positum 705
ул. Фрунзе, 22
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
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