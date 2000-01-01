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Тарасов Кирилл Владиславович
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Тарасов Кирилл Владиславович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2001 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по специальности "Педиатрия", 2001-2002 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Телефонное консультирование" в Городском центре психотерапии, 2002 г.
  • Обучался в рамках сертификационного цикла по психиатрии "Общая психопатология, клиника и терапия психических заболеваний" в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте им. В.Н. Бехтерева, 2006 г.
  • Профессиональная переподготовку по специальности "Психотерапия", ДВГМУ, 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участие в тренинге-семинаре «Школа практики психотерапии и консультирования» на базе Центра позитивной психотерапии, 2012 г.
Опыт работы
  • Консультант отделения ГПТЦ «Телефон Доверия», 2002-2003 гг.
  • Врач-психиатр МУЗ «Психиатрическая больница им. профессора И.Б. Галанта», 2002-2012 гг.
  • Врач-психотерапевт Психотерапевтического центра, с 2012 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2500 р
Психиатр-нарколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2000 р
Психиатр-нарколог
2000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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