Тарасов Кирилл Владиславович
Стаж 18 лет
Автор научной статьи «Особенности клинической динамики депрессий при лечении современными антидепрессантами», Сборник научных статей Краевой психиатрической больницы, г. Хабаровск, 2008 г.
Специализация и поле профессиональных интересов:
пограничная психиатрия
использование психотерапевтических методов в лечении алкоголизма
позитивная психотерапия
системная семейная терапия
гештальт – терапия
Специализация и поле профессиональных интересов:
пограничная психиатрия
использование психотерапевтических методов в лечении алкоголизма
позитивная психотерапия
системная семейная терапия
гештальт – терапия
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2500 р
Психиатр-нарколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2000 р
Психиатр-нарколог
2000 р
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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