Фролова Вероника Львовна
Стаж не указан
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1200 р
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