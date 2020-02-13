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Фролова Вероника Львовна
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Фролова Вероника Львовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Оториноларингология", действителен по 13.02.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Семейная поликлиника
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1200 р
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