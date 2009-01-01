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Ган Елена Игоревна
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Ган Елена Игоревна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия и профилактическая медицина, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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