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Ган Елена Игоревна
6.0
0
Ган Елена Игоревна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия и профилактическая медицина, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Кардиология, 2017 г.
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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