Проктолог (колопроктолог) в Хабаровске

Проктолог - врач, занимающийся лечением, диагностикой, и разработкой мер по профилактике заболеваний прямой кишки, и заднего прохода.



Практологи лечат заболевания кишечника и прямой кишки:

- геморрой;

- воспаление толстого кишечника;

- колит;

- анальные трещины;

- недержание каловых масс;

- выпадение прямой кишки;

- онкологические заболевания.



Обследование у проктолога рекомендуется пройти при следующих жалобах и симптомах:

- выпадение геморроидальных узлов;

- боль при дефекации;

- зуд в области ануса;

- недержание газов и кала;

- кровотечение из анального отверстия

- запоры.



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