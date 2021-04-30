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  3. Еремеев Александр Геннадьевич
Еремеев Александр Геннадьевич
8.6
14

Еремеев Александр Геннадьевич

Кардиолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • Ординатура, Санкт-Петербургская Медицинская академия последипломного образования (МАПО) , 2006 г. окончания.
  • Аспирантура, ДВГМУ, 2012 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по "Кардиологии" ИПКСЗ, 2016 г, 2017 г.
  • Повышение квалификации по "УЗД" ИПКСЗ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Кардиолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
14 отзывов

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