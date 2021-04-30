Еремеев Александр Геннадьевич
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Специализируется в лечении нарушений ритма сердца, миокардиодистрофий, стойкой артериальной гипертензии. Имеет первичную специализацию по ультразвуковой диагностике, специализируется в эхокардиографии (УЗИ сердца), дуплексном сканировании магистральных сосудов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Кардиолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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