Ганза Виктор Николаевич
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
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