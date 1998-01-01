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Ганза Виктор Николаевич
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Ганза Виктор Николаевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Фтизиатр
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1998 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Неврология", 2019 г.
  • Сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Неврология», ДВГМУ, 1999 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Рефлексотерапия», "Гирудотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
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Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
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