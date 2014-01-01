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  3. Гарнага Ольга Владимировна
Гарнага Ольга Владимировна
6.0
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Гарнага Ольга Владимировна

Стоматолог
Стаж 3 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

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