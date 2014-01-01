Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Гарнага Ольга Владимировна
6.0
0
Гарнага Ольга Владимировна
Стоматолог
Стаж 3 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматология, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Берестянная
Марина Сергеевна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Антонова
Александра Анатольевна
Стоматолог
6.6
0
Записаться
Алёшина
Яна Юрьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-гигиенист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...