Старовойтова Елена Леонидовна
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Владеет современными методами лечения кариеса и его осложнений временных и постоянных зубов, занимается вопросами профилактики и лечения заболеваний СОПР и пародонта у детей. Занимается антенатальной профилактикой кариеса и профилактикой кариеса и профилактикой кариеса у детей раннего возраста.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
ул. Марсовая, 16
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация детей
Стоматолог
600 р
ул. Ленина, 28
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Загрузка комментариев...