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  3. Старовойтова Елена Леонидовна
Старовойтова Елена Леонидовна
7.7
2

Старовойтова Елена Леонидовна

Стоматолог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по стоматологии, МУЗ Стоматологическая поликлиника №19, 2006 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Стоматология детская", 2008 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Современные аспекты профилактики стоматологических заболеваний", МГМСУ, г. Москва, 2011 г.
  • Дополнительная квалификация "Преподаватель высшей школы", ДВГМУ, 2011 г.
  • Повышение квалификации "Неотложные состояния в стоматологии", ДВГМУ, 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник международного обмена специалистами: стажировка по стоматологии, «Appletree Dental Hospital», Южная Корея, 2011 г.
  • Стажировка/обучение по по стоматологии, Университете медицины и здравоохранения Хоккайдо, г. Саппоро, Япония, 2017 г.
Опыт работы
  • 2006-2009 гг. - стоматолог, «Унистом».
  • 2009 г. - по настоящее время — стоматолог детский, ООО «Доктор Стом»
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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация детей
Стоматолог
600 р
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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