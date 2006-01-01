Старовойтова Елена Леонидовна

Владеет современными методами лечения кариеса и его осложнений временных и постоянных зубов, занимается вопросами профилактики и лечения заболеваний СОПР и пародонта у детей. Занимается антенатальной профилактикой кариеса и профилактикой кариеса и профилактикой кариеса у детей раннего возраста.