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  3. Гаврилов Егор Сергеевич
Гаврилов Егор Сергеевич

Гаврилов Егор Сергеевич

Терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2019 Лечебное дело
  • 2021 Терапия Ординатура
Курсы повышения квалификации
  • 2022 Неотложная помощь на догоспитальном этапе
  • 2023 Злокачественные заболевания крови: лейкозы, лимфомы
  • 2023 Актуальные вопросы клинической фармакологии в практике врача-терапевта, врача общей практики (семейная медицина)
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
«Центр Доказательной Медицины ЭВИДОК»
Хабаровск, ул. Казачья Гора, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
300 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
2500 р

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