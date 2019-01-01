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Гаврилов Егор Сергеевич
Гаврилов Егор Сергеевич
Терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет 2019 Лечебное дело
2021 Терапия Ординатура
Курсы повышения квалификации
2022 Неотложная помощь на догоспитальном этапе
2023 Злокачественные заболевания крови: лейкозы, лимфомы
2023 Актуальные вопросы клинической фармакологии в практике врача-терапевта, врача общей практики (семейная медицина)
2024 Сахарный диабет 2 типа - междисциплинарные вопросы терапевтической практики
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Адреса и стоимость приёма
«Центр Доказательной Медицины ЭВИДОК»
Хабаровск, ул. Казачья Гора, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
300 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
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