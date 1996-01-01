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Генова Оксана Алимовна
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Генова Оксана Алимовна

Генетик
Стаж 21 год / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, специализация "Педиатрия", 1996 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Педиатрия", на базе НИИ Охраны материнства и детства СО РАМН, 1998 г.
  • Присвоена Первая квалификационная категория по специальности "Педиатрия" по решению Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития РФ в ДВФО., 2006 г.
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Курсы повышения квалификации
  • РМАПО, Генетика, 2001 г.
  • НИИ Охраны материнства и детства, Педиатрия, 2002 г.
  • Московском НИИ Педиатрии и Детской хирургии, "Актуальные проблемы наследственных болезней у детей", 2005 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Генетик
3000 р
Вторичный приём взрослых
Генетик
По запросу
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