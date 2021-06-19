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Гершенович Ольга Валерьевна
6.0
0
Гершенович Ольга Валерьевна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
Сертификат "Стоматология общей практики",действителен по 19.06.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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