Животов Станислав Сергеевич
Стаж 4 года
Профессиональные навыки:
Диагностика и лечение геморроя (консервативное, оперативное)
Диагностика и лечение полипов полипов прямой кишки
Малоинвазивные вмешательства на прямую кишку
HAL-RAR, лигирование геморроидальных узлов
Лечение анальных трещин
Лечение парапроктита, свищей
Удаление остроконечных перианальных кондилом
Удаление папиллом
Удаление инородных тел прямой кишки
Устранение косметических дефектов аноректальной зоны.
Реконструктивные операции промежности
Диагностика и лечение геморроя (консервативное, оперативное)
Диагностика и лечение полипов полипов прямой кишки
Малоинвазивные вмешательства на прямую кишку
HAL-RAR, лигирование геморроидальных узлов
Лечение анальных трещин
Лечение парапроктита, свищей
Удаление остроконечных перианальных кондилом
Удаление папиллом
Удаление инородных тел прямой кишки
Устранение косметических дефектов аноректальной зоны.
Реконструктивные операции промежности
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Хирург-колопроктолог
1800 р
ул. Тихоокеанская, 213
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
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