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  3. Животов Станислав Сергеевич
Животов Станислав Сергеевич
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Животов Станислав Сергеевич

Хирург, Хирург-колопроктолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по специальности «Хирургия с курсом эндоскопической, пластической и сердечно-сосудистой хирургии ФПК и ППС», ДВГМУ, 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Колопроктология», 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации колопроктологов России.
Опыт работы
  • Врач-хирург в ГКБ №11, в 2017 г.
  • Врач-хирург, ГКБ №10, с 2018 г. по настоящее время.
  • Врач хирург-колопроктолог, Medical ON GROUP, с 2018 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Хирург-колопроктолог
1800 р
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
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